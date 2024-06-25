Malatya'da 44 kilo skunk ele geçti; 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin kullandığı plakası açıklanmayan 2 otomobili kent girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan otomobillerde 72 parça halinde 44 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki E.A., F.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

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