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        Malatya'da silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

        MALATYA'da, borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:45
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        Malatya'da silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı
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        MALATYA'da, borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. 

        Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Borç- alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Muhammed Sefa D., Ulaş Ç. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Y., yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler Muhammed Sefa D. ile Ulaş Ç.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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