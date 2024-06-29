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        Malatya'da, otomobilde 2 el bombasıyla yakalanan sürücüye gözaltı

        MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 el bombası bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:45
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        Malatya'da, otomobilde 2 el bombasıyla yakalanan sürücüye gözaltı
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        MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 el bombası bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobilde 2 el bombası bulununca, sürücü H.M.A. gözaltına alındı. El bombalarına imha etmek üzere el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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