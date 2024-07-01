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        Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:05
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        Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
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        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente tespit edilen 3 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Ekipleryaptıkları aramalarda 6 kilo 720 gram skunk, 998 hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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