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        Bakan Kurum: Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Malatya'ya yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:45
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        Bakan Kurum: Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Malatya'ya yaptı. Bakan Kurum, "Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız" dedi.

        Akşam saatlerinde kente gelen Bakan Kurum, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Kurum, Vali Ersin Yazıcı'dan kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Kurum, Başkan Sami Er'i ziyaret ederek yerel yöneticiler ile istişarelerde bulundu. İl Koordinasyon toplantısına da katılan Bakan Kurum, Malatya’da yapılan çalışmalar ve rezerv alanlardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Bakan Kurum, Malatya’nın inşa ve ihyası için kararları ortak akılla alarak uygulayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya’yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız. Şehirlerimizi ayağa kaldıracağımızı ve burada afetzede kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın sorunları bitene kadar da elimizi, ayağımızı, gönlümüzü deprem bölgelerinden çekmeyeceğimizi söyledik. Depremin hemen ardından kısa zamanda devletimiz konutların inşaatını başlattı. Yeni yapılacak alanlarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlattık. Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya’nın bir evladıyız. Söz veriyoruz. Malatya’mızın inşa ve ihyası için kararlarımızı ortak akılla ve beraberce alacak, alınan kararları da uygulayacağız. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya’yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız.”

        Bakan Kurum, kentteki temaslarına yarın da devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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