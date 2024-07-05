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        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (2)

        13YAŞINDAKİ TAYFUR'U CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜRECEKÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye binasına gireceği sırada kendisine 'Murat Kurum, sizi seviyorum' diye seslenen Tayfur Serhat Öreş'e (13) teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:00
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        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (2)
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        13YAŞINDAKİ TAYFUR'U CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜRECEK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye binasına gireceği sırada kendisine 'Murat Kurum, sizi seviyorum' diye seslenen Tayfur Serhat Öreş'e (13) teşekkür etti. Koşarak yanına gelen çocuğa sarılan Bakan Kurum, küçük Tayfur ve babası ile bir süre sohbet etti. Tayfur’un babası Ramazan Öreş, epilepsi hastası oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi. Küçük Tayfur da Bakan Kurum’a hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olduğunu yineledi. Bakan Kurum, bunun üzerine Tayfur Serhat Öreş’e söz verip, “Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiğinde sizi inşallah görüştürelim” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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