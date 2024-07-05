Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz (2)

13YAŞINDAKİ TAYFUR'U CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye binasına gireceği sırada kendisine 'Murat Kurum, sizi seviyorum' diye seslenen Tayfur Serhat Öreş'e (13) teşekkür etti. Koşarak yanına gelen çocuğa sarılan Bakan Kurum, küçük Tayfur ve babası ile bir süre sohbet etti. Tayfur’un babası Ramazan Öreş, epilepsi hastası oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi. Küçük Tayfur da Bakan Kurum’a hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olduğunu yineledi. Bakan Kurum, bunun üzerine Tayfur Serhat Öreş’e söz verip, “Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiğinde sizi inşallah görüştürelim” dedi.