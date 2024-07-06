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        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        MALATYA'da, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Tokyay (84), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:25
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        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        MALATYA'da, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Tokyay (84), ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Vesihi Ç.'nin kullandığı 38 AHA 253 plakalı otomobil, Mustafa Tokyay idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Tokyay, ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokyay, buradaki müdahalesinden sonra da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Tokyay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Oomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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