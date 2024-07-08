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        Anne, kızı ve torunu yan yana toprağa verildi

        MALATYA'nın Arguvan ilçesinde İsmet Budak'ın (64) tabancayla ateş ederek öldürdüğü eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan (5) yan yana defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:10
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        Anne, kızı ve torunu yan yana toprağa verildi
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        MALATYA'nın Arguvan ilçesinde İsmet Budak'ın (64) tabancayla ateş ederek öldürdüğü eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan (5) yan yana defnedildi.

        Çiftçilik yapan İsmet Budak, Güveçli Mahallesi'nde cumartesi gecesi boşanma aşamasındaki kızı Cansu Aslan ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında İsmet Budak, tabancası ile evde bulunan eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan'a ateş açarak öldürdü. İsmet Budak, daha sonra aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

        Yaşamını yitiren anne, kızı ve torununun cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Songül Budak kızı Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan için öğle vakti Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile fertleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

        Öte yandan olayda ağır yaralanan İsmet Budak'ın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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