Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarının ardından tespit edilen 20 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 7 bin 916 uyuşturucu hap, 33 gram kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 6 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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