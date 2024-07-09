Malatya'da, konteyner sitedeki yangında 25 dükkan kullanılamaz hale geldi

MALATYA Küçük Sanayi Sitesi'nde hırdavat ve inşaat malzemelerinin satıldığı konteyner dükkanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, 25 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapan işletmeler için yapılan konteynerlerde çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevler kısa sürede çok sayıda iş yerine sıçradı. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bünyesindeki TOMA'ların ve iş makinelerinin de destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin 2.5 saat süren çabasının ardından kontrol altına alarak söndürdü.