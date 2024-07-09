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        Malatya'da konteyner iş yerleri yanan 25 esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

        MALATYA Küçük Sanayi Sitesi'nde dün gece çıkan yangında konteyner iş yerleri kullanılamaz hale gelen 25 esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:15
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        Malatya'da konteyner iş yerleri yanan 25 esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi
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        MALATYA Küçük Sanayi Sitesi'nde dün gece çıkan yangında konteyner iş yerleri kullanılamaz hale gelen 25 esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

        Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, dün gece yangın çıktı. Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapan işletmeler için yapılan konteynerlerde çıkan yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da destek verdiği yangın 2,5 saatte söndürüldü. Yangında, sitedeki 25 konteyner iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Sabah saatlerinde geldikleri iş yerlerinin yangının ardından enkaza dönüştüğünü gören esnaf büyük üzüntü yaşadı. Valilik tarafından oluşturulan komisyonun hasar tespit çalışması başlattığı site esnafının mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, "Deprem sonrası ayakta durmaya çalışan esnaflarımız yangın ile büyük mağduriyet yaşadı. Esnaflarımızın mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

        Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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