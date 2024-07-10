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        Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 01:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:05
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        Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 00:41'de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,69 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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