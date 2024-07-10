Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 00:41'de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,69 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.