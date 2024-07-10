Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
'SESGELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIMalatya'da meydana gelen 4.
'SESGELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
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