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        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü, ağabeyini yaraladı

        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:40
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        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü, ağabeyini yaraladı
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        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, D.A. (17) bahçe sulama nedeniyle tartıştığı babası Hanifi Avcı'yı (61) öldürdü, ağabeyi Burak Avcı’yı (23) da yaraladı.

        Olay, öğleden sonra Hekimhan'a bağlı Kurşunlu Mahallesinin Dumlupınar mezrasında meydana geldi. Çiftçilik yapan Hanifi Avcı, oğulları Burak ve D.A. ile sahip oldukları bahçeye gitti. Burada bahçe sulaması nedeniyle D.A., babası ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giderek av tüfeğini alan D.A., yeniden geldiği bahçedeki babası ve ağabeyine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanifi A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından yaralanan Burak A’nın tedavisine ise devam ediliyor.

        Olayın ardından gözaltına alınan D.A.’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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