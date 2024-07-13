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        Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

        MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:25
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        Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı
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        MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Barış K.'nin kontrolünü yitirdiği 44 BA 560 plakalı kamyon, Nasır Alan yönetimindeki trafik ışıklarında bekleyen 06 AY 1197 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Nasır Alan ile yanındaki Ömer Seyit A. (12), Hamşi A., Sümbül A. ve Besra A. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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