Malatya'da, kamyonetin çarptığı genç öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, yol kenarında duran Erhan Karadoğan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Erhan Karadoğan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karadoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erhan Karadoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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