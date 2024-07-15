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        Malatya'da, kamyonetin çarptığı genç öldü

        MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı Erhan Karadoğan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:40
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        Malatya'da, kamyonetin çarptığı genç öldü
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        MALATYA’nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı Erhan Karadoğan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, yol kenarında duran Erhan Karadoğan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Erhan Karadoğan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karadoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erhan Karadoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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