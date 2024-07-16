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        Otomobilde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        MALATYA'da, polis operasyonunda otomobilinde 19 kilo 250 gram skunk ile yakalanan şüpheli B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:45
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        Otomobilde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        MALATYA'da, polis operasyonunda otomobilinde 19 kilo 250 gram skunk ile yakalanan şüpheli B.Z., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli olduğu değerlendirmesiyle, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Eğitimli köpekle aranan otomobilin bagajındaki gizli bölmede 19 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koyarken, sürücü B.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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