Vali Ersin Yazıcı, Malatya'ya veda etti
CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Ersin Yazıcı, vedalaşma töreniyle Malatya'dan ayrıldı.
CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Ersin Yazıcı, vedalaşma töreniyle Malatya'dan ayrıldı.
Antalya Valiliği'nden, 9 Ağustos 2023'te Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, yaklaşık 1 yıllık görevinin ardından çıkan yeni kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Malatya'dan ayrılacak olan Ersin Yazıcı için valilik binası önünde tören düzenlendi. Burada valilik personeliyle vedalaşıp helallik isteyen Yazıcı, daha sonra kentten ayrıldı.
Öte yandan, 10 Temmuz'da yayımlanan kararname ile Kocaeli Valiliği'nden Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz'un, hafta içinde göreve başlayacağı belirtildi.
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