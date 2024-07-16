Vali Ersin Yazıcı, Malatya'ya veda etti

Antalya Valiliği'nden, 9 Ağustos 2023'te Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, yaklaşık 1 yıllık görevinin ardından çıkan yeni kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Malatya'dan ayrılacak olan Ersin Yazıcı için valilik binası önünde tören düzenlendi. Burada valilik personeliyle vedalaşıp helallik isteyen Yazıcı, daha sonra kentten ayrıldı.

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