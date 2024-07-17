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        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü

        MALATYA'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu'nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:35
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        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü
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        MALATYA'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu’nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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