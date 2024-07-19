Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valilisi Seddar Yavuz, göreve başladı

        CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valilisi Seddar Yavuz, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

        10 Temmuz'da yayımlanan kararname ile Kocaeli Valiliği'nden Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, kente gelerek göreve başladı. Yavuz'un kente gelişi nedeniyle valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Seddar Yavuz kendisini karşılayan il protokolünü selamlayarak, tanıştı. Makamına geçen Yavuz, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören kentte deprem sonuçlarını ortadan kaldırmak için yoğun şekilde çalışacaklarını belirterek, "Bu çalışmayı gerçekleştirirken bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ile birlikte iş birliği içerisinde ortak aklı ve istişare kültürünü hakim kılarak bu şehrin acil sorunlarına çözüm bulma gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşlarımız, devletimize ve bizlere güvenmeye devam etsin. 35 yıllık mülki idare mesleğimde edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimlerimi iş birliği halinde bu şehre yansıtmak istiyoruz. Böylesi felaketlerde fedakarlık yapmadan bu sorunların altından kalkmak mümkün değil. Bu fedakarlık hem kamu kurum ve kuruluşlar açısından hem de vatandaşlarımız açısından mutlak surette yapılmalı. Bu şehri gönlümüze yazacağız. Vatandaşlarımızın her bir sorununu kendi sorunumuz olarak göreceğiz. Bu şehirde kimsesizlerini kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da 1. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
        Malatya'da 1. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
        Malatya Büyükşehir Belediyesinden Kışla Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili a...
        Malatya Büyükşehir Belediyesinden Kışla Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili a...
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi
        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi
        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü
        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü