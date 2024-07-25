Çocuğun kullandığı traktörün altında kalan Ada ve ablası Zelal, son yolculuklarına uğurlandı

MALATYA'da, K.A. (11) adlı çocuğun kullandığı traktörün, oyun oynayan çocukların arasına daldığı kazada hayatını kaybeden Ada (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) yan yana son toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.A.'nın kullandığı 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), Ada ve ablası Zelal Yıldırım yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Akçadağ Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Zelal ve Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım kardeşler, Doğanşehir ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Çocuklarını kaybeden Gülhan-Erkan Yıldırım, cenazede gözyaşlarına boğuldu.