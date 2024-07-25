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        Çocuğun kullandığı traktörün altında kalan Ada ve ablası Zelal, son yolculuklarına uğurlandı

        MALATYA'da, K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:35
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        Çocuğun kullandığı traktörün altında kalan Ada ve ablası Zelal, son yolculuklarına uğurlandı
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        MALATYA'da, K.A. (11) adlı çocuğun kullandığı traktörün, oyun oynayan çocukların arasına daldığı kazada hayatını kaybeden Ada (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) yan yana son toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.A.'nın kullandığı 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), Ada ve ablası Zelal Yıldırım yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Akçadağ Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Zelal ve Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım kardeşler, Doğanşehir ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Çocuklarını kaybeden Gülhan-Erkan Yıldırım, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

        Öte yandan, yaralı G.Ş. ve A.K. isimli çocukların tedavileri sürüyor. Jandarmanın gözlem altına aldığı sürücü çocuk K.A. ise serbest bırakıldı. K.A.'nın gözaltına alınan babası B.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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