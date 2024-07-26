Patlayan lastiği değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öldü

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Samet Ağaoğlu, lastik patlayınca 23 LL 323 plakalı aracını yol kenarına çekti. Samet Ağaoğlu'na lastiğini değiştirdiği sırada yoldan geçen Ramazan A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Samet Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Ağaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

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