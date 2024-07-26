Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 1150 uyuşturucu hap, 48 gram kannabinoid, 162 gram metamfetamin, 960 gram skunk, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve pompalı tüfeğe el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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