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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

        MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:40
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
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        MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 1150 uyuşturucu hap, 48 gram kannabinoid, 162 gram metamfetamin, 960 gram skunk, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve pompalı tüfeğe el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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