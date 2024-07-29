Otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Özkan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, park halinde duran PTT'ye ait sürücüsü öğrenilemeyen 06 CDE 686 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan Kıymet Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü eşi Fevzi Özkan ambulansla hastaneye götürüldü. Araçta sıkışan Kıymet Özkan'ın cenazesi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için Darende Hulusi Efendi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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