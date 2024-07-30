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        Malatya'da tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu

        MALATYA'da, 17 Temmuz'da borç alacak kavgasında tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğlu'nu (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 30.07.2024 - 00:15
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        Malatya'da tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu
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        MALATYA'da, 17 Temmuz'da borç alacak kavgasında tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğlu'nu (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz teslim oldu.

        Olay, 17 Temmuz Çarşamba günü Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaştı. Yılmaz, iddiaya göre İshakoğlu’ndan borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Hakan Yılmaz’ın tabancayla ateş ettiği Eyüp İshakoğlu, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, 12 gün sonra suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. Hakan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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