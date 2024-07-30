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        Polis memuru akrabalarına ateş açtı: annesiyle birlikte 3 kişi öldü, 2 yaralı

        MALATYA'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay'ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:40
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        Polis memuru akrabalarına ateş açtı: annesiyle birlikte 3 kişi öldü, 2 yaralı
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        MALATYA'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay’ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

        Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Baytok, yanındaki beylik tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baytok’un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok meslektaşlarına teslim oldu.

        Polis ekipleri, markette incelemede bulunurken, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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