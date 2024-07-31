Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşmazlığı çıktı

MALATYA'da, polis memuru Murat Baytok’un çıkan tartışmada beylik tabancasıyla öldürdüğü annesi Gülhan Baytok (59) ve akrabaları Şeref Çay (60) ve oğlu Abdullah Çay (35) toprağa verildi. 2 kişinin de yaralandığı olayın, Murat Baytok’un, marketin yanında kendilerine ait arsayı kiralayarak açtığı prefabrik dükkanda şarküteri işleten akrabaları Şeref Çay'dan alanı boşaltmasını istemesi yüzünden çıktığı belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok, yandaki kendilerine ait arsayı kiralayarak açtığı prefabrik dükkanda şarküteri işleten akrabaları Şeref Çay'dan alanı boşaltmasını istedi. Bu sırada Baytok ile Çay'ın yakınları da yanlarına geldi. Şeref Çay, kiraladığı arsaya iş yeri kurduğunu ve masraf ettiğini bu nedenle boşaltmayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Murat Baytok, yanındaki çantadan beylik tabancasını çıkarıp, peş peşe ateş etti. Kurşunlar, bu sırada kendisine engel olmak isteyen annesi Gülhan Baytok, Şeref Çay, oğlu Abdullah Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay’a isabet etti.