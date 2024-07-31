Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşmazlığı çıktı (2)
TUTUKLANDIMalatya'da, annesi Gülhan Baytok, akrabaları Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay'ı öldüren polis memuru Murat Baytok, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Malatya'da, annesi Gülhan Baytok, akrabaları Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay'ı öldüren polis memuru Murat Baytok, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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