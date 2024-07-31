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        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşmazlığı çıktı (2)

        TUTUKLANDIMalatya'da, annesi Gülhan Baytok, akrabaları Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay'ı öldüren polis memuru Murat Baytok, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:06
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        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşmazlığı çıktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Malatya'da, annesi Gülhan Baytok, akrabaları Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay'ı öldüren polis memuru Murat Baytok, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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