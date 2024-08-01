Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATLA’nın Yeşilyurt ilçesinde sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.52’de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.38 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra saha taraması başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.