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        İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan Batuhan Vahap Akbaş (16), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:50
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        İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan Batuhan Vahap Akbaş (16), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde meydana geldi. Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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