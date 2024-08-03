Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 4 ilçede çıkan anız ve orman yangınları söndürüldü

        MALATYA'nın 4 ilçesindeki çıkan anız ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 4 ilçede çıkan anız ve orman yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'nın 4 ilçesindeki çıkan anız ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Doğanşehir, Kale, Arguvan ve Akçadağ ilçelerinde dün öğle saatlerinde orman ve anız yangınları çıktı. İhbarla yangın yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışmalarla 4 ilçedeki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin gece saatlerine kadar sürdüğü yangınlarda can kaybı yaşanmazken bazı hayvanlar ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

        Yangınlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!

        Benzer Haberler

        İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü
        İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü
        Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi
        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi
        Kale'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Kale'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor
        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...