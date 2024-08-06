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        1,6 ton patlayıcı ile yıkılan 11 bloklu evlerin yerine 51 bloklu 750 konut inşa ediliyor

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerinin vurduğu Malatya'da, rezerv alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:40
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        1,6 ton patlayıcı ile yıkılan 11 bloklu evlerin yerine 51 bloklu 750 konut inşa ediliyor
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerinin vurduğu Malatya'da, rezerv alanı ilan edilen bölgelerde çalışmalar sürüyor. Yeşilevler Mahallesi'nde bulunup, hasar gördüğü için geçen yıl 1,6 ton patlayıcı kullanılarak yıkılan 11 bloklu 750 daire, rezerv alanı ilan edilen aynı bölgede 51 blok olarak yeniden inşa ediliyor. Yapımı hızla devam eden konutların gelecek yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli olup, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Malatya'da, afet konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Kentte depremin ardından 70 bin hak sahibi için afet konutu yapımına başlandı ve tamamlanan bazı konutlar depremzedelere teslim edildi. Yapımında son aşamaya gelinen 8 bin konutun ağustos ayı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi beklenen kentte, ilan edilen 44 rezerv alanda inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

        11 BLOK YERİNE 51 BLOKLU 750 KONUT

        Yeşilevler Mahallesi'nde de depremlerde ağır hasar alan birçok yapı gerekli incelemelerin ardından kontrollü olarak yıkıldı ve bölge rezerv alanı ilan edildi. Mahallede yer alan, her biri 15 katlı olan, 750 daireden oluşan 11 bloklu binalar da geçen yıl eylül ayında 1,6 ton patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Yıkımın ardından enkazın kaldırıldığı bölgede, zemin etüt çalışmaları ile ihale süreçlerinin tamamlanması ile inşa çalışmalarına yeniden başlandı. 11 bin 851 metrekare alana zemin ve üzerine 5 kat şeklinde yatay mimariye göre yapılacak olan ve 51 bloktan oluşan 750 konutun inşası için müteahhit firma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        2025 YILI SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

        Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, inşa çalışmalarının gelecek yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Deprem öncesi Yeşilevler bölgesinde yüksek katlı binaların bulunduğunu hatırlatan Tüfenkci, "6 Şubat depremi sonrası yıkılan veya hasar gördüğü için yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu kent merkezindeki bölgeler, rezerv alanı ilan edildi. Yüksek katlı binalar ile şehrin simgelerinden olan Yeşilevler bölgesindeki birçok hasarlı yapı da depremin ardından patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı. Burada bulunan 15 katlı 11 bloklu binaların da geçen yıl eylül ayında yıkımı gerçekleştirildi. Bu bölgede yatay mimari ile 750 hak sahibi için yeniden evlerin yapımına başlandı. İnşallah gelecek yıl sonuna kadar burada çalışmalar tamamlanacak ve 750 hak sahibi vatandaşımız yeni evlerinde oturmuş olacak" dedi.

        '8 BİN BİNA MEVCUT'

        Tüfenkci, Malatya'da 44 rezerv alanın bulunduğunu hatırlatarak, "Amacımız; sadece Yeşilevler bölgesi değil, gelecek yıl sonuna kadar rezerv alanlarımızdaki inşaatlarımızı büyük bir oranda tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmek. Rezerv alanları içerisinde, bağımsız bölümde 8 bin bina mevcut. Rezerv alanındaki binaları yıkarak yerine depreme dayanıklı yeni yapılar inşa ederek hak sahiplerine önümüzdeki yıl sonuna kadar teslim etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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