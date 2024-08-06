Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 36 kilo 30 gram esrar, 52 kök kenevir ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan ekipler ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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