Bakan Memişoğlu: Ankara'daki kazada 5 yaralının durumu biraz kritik (2)

MALATYA'YAGEÇTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman temaslarının ardından Malatya'ya geçti.

İlk olarak Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra sağlık merkezlerini inceleyip, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, sahayı dolaştıklarını, kentin sorun ve ihtiyaçları yönünde tespitler yaptıklarını ifade etti. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli karaciğer nakillerinin yapıldığı merkezlerden birinin Malatya'da bulunduğunu belirterek, "Canlıdan değil kadavratik dediğimiz ölülerimizden böbrek ve karaciğerlerini bağışlamalarını ve birçok insan hayatını kurtarmasını istiyoruz. Dolayısı ile organlarımızı bağışlamamız gerektiğini toplumun bilmesi gerekiyor. 1700 bandında olan karaciğer nakillerinin bir senede yaklaşık 250- 300'ünü yapabilen bir nakil merkez enstitüsü Malatya'da. Burası birçok insan yetiştirdi. Burada yetişen insanların büyük emeği var. Depremde yıkılmış veya ihtiyacı olan birinci basamak aile sağlığı merkezlerimizde projelerimizden 20 tanesini çok kısa sürede Malatya'da gerçekleştireceğiz. En az bir tanesi dört birimle olacak şekilde aile sağlığı merkezlerimizi kuvvetlendireceğiz. Çünkü bizim en önemli amacımız birinci seviye sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve önemsemek. Bu konuda da toplumun farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Hastaneye gitmeden, aile hekiminizden veya sağlıklı hayat merkezlerinizden birçok hizmeti alabiliyorsunuz. Bunun haricinde gerçekten ihtiyacı varsa da eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite hastanesine gitmelerini tavsiye edeceğiz" dedi.