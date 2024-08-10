Karaloğlu ve Memiş, Malatya'da

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya'ya gelerek ilerleyen günlerde teslimatı yapılacak konut ve iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Oktay Memiş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Sabah saatlerinde Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Karaloğlu ve Memiş kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Belediye ziyareti sonrasında deprem konutları ve iş yerlerini de inceleyen heyet, daha önce konut teslimi yapılan ailelere hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Karaoğlu ve Memiş, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.