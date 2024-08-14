Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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