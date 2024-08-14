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        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 22 yaralı

        MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:10
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        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 22 yaralı
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        MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum-Van seferini yapan Vangölü Turizm'e ait, Şahin Coşkun yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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