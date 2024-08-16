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        TOKİ şantiyesinden demir çalan 2 şüpheliye süresiz ev hapsi

        MALATYA'da TOKİ inşaat şantiyesinden 750 adet teleskobik demir direği çaldıktan sonra sattıkları belirlenen iki şüpheliye süresiz ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:10
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        TOKİ şantiyesinden demir çalan 2 şüpheliye süresiz ev hapsi
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        MALATYA'da TOKİ inşaat şantiyesinden 750 adet teleskobik demir direği çaldıktan sonra sattıkları belirlenen iki şüpheliye süresiz ev hapsi verildi. 

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti. 14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri 750 adet teleskobik demir direği çaldığı tespit edilen O.K. ve E.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri sonrası çaldıkları teleskobik demir direkleri Gaziantep'te sattıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilere süresiz ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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