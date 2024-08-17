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        Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        MALATYA'da iki gurup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Samet Karadağ (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:50
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        Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        MALATYA'da iki gurup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Samet Karadağ (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece saatlerinde İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan Samet Karadağ ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karadağ, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Samet Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Bölgede bir tüfek ele geçiren polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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