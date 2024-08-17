Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu teslim edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek, ''Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve 2025 bittiğinde, depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde Malatya'ya geldi. Büyükşehir Belediyesinde İl İstişare Toplantısına katılan Kurum, bugün AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Bakan Kurum buradaki konuşmasında önceliklerinin her zaman deprem bölgesi olduğunu belirtti. Konutların hızla yükseldiğini anlatan Kurum, 25 yıl önce yaşanan Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısı ile tüm afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Kurum, ''Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve 2025 bittiğinde, depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz. Bizim meselemiz, bizim yolumuz; güçlü Türkiye yoludur. Bu kutlu yolu ecdadımızın koyduğu kurallar aydınlatmaktadır. Yani marifet sadece şehir kurmak değil, asıl marifet o şehirdeki milleti mutlu etmektir. Biz de Malatya’da, ecdadın çizdiği bu yolu takip ediyoruz. Malatya’mız hem 2020 depreminde, hem de 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinde iki büyük acıyı art arda yaşadı. Biz, her iki afetin de ilk saatleri itibarıyla buradaydık. O acıları ve hüznü birlikte yaşadık; birlikte ağladık ama yine birlikte ayağa kalktık. Elbette canlarımızı geri getiremezdik. Ama geride kalanlar için gece gündüz demeden çalıştık. Bugün, 2020 depreminin ardından inşa ettiğimiz 8 bin 340 yeni yuvada, kardeşlerimiz güven içerisinde yaşıyor. Şu anda yine tüm gücümüzle sahadayız. 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde canla başla çalışıyoruz. Bugün 11 ilimizde 296 bin 755 yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. Hamdolsun şu ana kadar 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana, 45 günde 21 bin yeni yuvamızın ihalesini yaptık, çalışmaları başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu daha teslim edip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. İşte bugün de 17 Ağustos’un 25'nci yıl dönümünde, 11 ilimizin tamamına yayılan tam 25 bin konut ve iş yerimizin daha temellerini atıyoruz. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılı sonunda depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, yeni dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız'' dedi.

'ELİNİZİ BIRAKMAYACAĞIZ' Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşların bir an olsun ellerini bırakmayacaklarını söyleyerek, “Ben, tüm kardeşlerimize söz veriyorum. Biz daima buradaydık, bundan sonra hep burada olacağız. Kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız. Ve 2025 bittiğinde, depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz. Biz Türkiye’yi büyütmeye yeminli kadrolarız. Ülkemizin yarınları için her alanda mücadele ediyoruz. Türkiye daima iki zihniyetin mücadelesine sahne olmuştur. Bugün hala kendi ülkesine dair herhangi bir hedefi olmayanlarla Türkiye Yüzyılı hedefine koşanların, derdi Türkiye olanlarla siyasi ikbal peşinde koşanların mücadelesi devam etmektedir. Millet için bedel ödeyenlerle, rahat odalarında oturup seyredenlerin mücadelesi sürmektedir. Bu millet için gece gündüz çalışan asil siyasetle büyükelçiliklerden talimat alan taşeron siyaset arasındaki kavga daima sürecektir. Bizim kimseyle kişisel bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz deprem bölgesine gelip afetzede kardeşlerimize bedava konut yapacağız deyip sözünü unutanlarladır. Afetzede kardeşlerimizin boynunu bükenlerledir. Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüz binlerce güvenli yuva yaparken, dönüşümü durdurmak için mahkeme kapılarına koşanlarladır. Bakın ben Anadolu’yu karış karış geziyorum ve görüyorum. Bu, aziz millet öyle ferasetli ki; tek bir kişi bile AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında hiçbir partiden umut beslemiyor. Çünkü bu milletin umudu 22 yıldır sizsiniz. Umut, AK Parti’dir. Umut, bu milletin 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı’dır. Umut bizim teşkilatlarımızdır'' diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ DEVRİNİ VE TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATIYORUZ' AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne değinen Bakan Kurum, ''AK Partimiz, artık 23 yaşında. 23'üncü yaş günümüz kutlu olsun. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2001’de millet için yola çıktık. Yıllarca kötü yönetimler elinde ezilmiş, yok sayılmış bu milletin yeniden özgüvenini yükselttik. Bu ülkenin terk edilmiş ilçelerini, köylerini yeniden imar ettik. Cennet vatanımızı; Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle tanıştırdık. Biz, diğerleri gibi her rüzgârda eğilmiyoruz, çünkü biz Hakk’ın yolunda gidiyoruz. Bizim yolumuz büyükelçilik ofislerinden, balo salonlarından geçmiyor, çünkü biz halkın yolunda yürüyoruz. Çünkü biz bu milletin kendisiyiz, biz Türkiye’yiz. Biz her an, her gün yeniden doğarız. Biz geçmişimizi, tarihimizi unutmayız. Geleceğimizi, o maziye bakarak çizeriz. Biz dün, Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan’ın torunlarıyız. Biz, Nizam-ı Alem için can veren Battal Gazi’nin evlatlarıyız. Biz 800 yıl önce, Osman Gazi’nin göğsünde büyüyen o çınarız. Biz öyle hayal eder, öyle işler yaparız ki; bizim yaptığımız işlere, onların hayalleri bile ulaşamaz. Türkiye’nin güçlü devrini başlatıyor, Türkiye Yüzyılı’nı başlatıyoruz. 2028 seçimlerine kadar çok çalışacağız ve yine başaracağız. İstikbal için başaracağız. Ülkemiz için başaracağız'' ifadelerini kullandı.