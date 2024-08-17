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        Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü

        MALATYA'da köprüden düşen TIR'ın şoförü Yakup Çiftçi (28) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:40
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        Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü
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        MALATYA'da köprüden düşen TIR'ın şoförü Yakup Çiftçi (28) yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğle saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Çiftçi'nin kontrolünü yitirdiği 80 ADJ 074 plakalı saman yüklü TIR, köprüden düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Yakup Çiftçi'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dorsenin köprüde asılı kaldığı TIR'daki samanlar yola savrulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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