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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:30
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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 12.02’de merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.31 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

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