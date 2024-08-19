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        Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru sonrası hakları saklı kalmak kaydı ile geçtiğimiz sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:15
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        Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru sonrası hakları saklı kalmak kaydı ile geçtiğimiz sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün başladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle geçen sezon 1’inci Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk hafta müsabakasında Pendikspor'a karşı sahaya çıkmadı. Ligin 2'nci haftasında Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bugün Malatya'da toplanarak ilk idmanını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan idman altyapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman kısa paslaşmalar ile devam etti. Yeni Malatyaspor'un ilk antrenmanı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Önümüzdeki günlerde takımdaki gelişmelere ilişkin kulüp başkanı Adil Gevrek'in açıklama yapması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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