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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        MALATYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:50
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        MALATYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin üzerinde, 3 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A, F.Y ve T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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