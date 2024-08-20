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        Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak

        1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 3'üncü hafta karşılaşmasında Keçiörengücü'nü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:10
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        Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak
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        1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 3'üncü hafta karşılaşmasında Keçiörengücü'nü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda konuk edecek.

        1'inci Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasında sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor, 2'nci hafta karşılaşması olan Esenler Erokspor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na erteleme talebi iletti. Talebi TFF tarafından olumlu karşılanan Yeni Malatyaspor ligin 3'üncü hafta karşılaşması için Ankara ekibi Keçiörengücü müsabakası hazırlıklarına başladı. Kiralıktan dönen ve altyapıdan takviyeler ile 26 oyuncuyu bir araya getiren yönetim takımın başına altyapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun'u görevlendirdi. Antrenör Uçkun liderliğinde dün başlayan hazırlıklar bugün Malatya'da devam etti.

        6 Şubat depremlerinden dolayı hasar gören Malatya Stadyumu'nun bakım çalışmaları devam ederken Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşılamasının Şanlıurfa'da oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Pazar günü 21:45'te başlayacak.

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