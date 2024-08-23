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        Malatya'da yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı kadın öldü

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasını sonucu savrulan kadın, karşı yönden gelen bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:15
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        Malatya'da yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı kadın öldü
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasını sonucu savrulan kadın, karşı yönden gelen bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İnce Bilgili'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Bilgili, bir başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası İnce Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından İnce Bilgili'nin cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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