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        Minibüs şoförünün yolcusu tarafından vurulduğu anlar kamerada

        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde minibüs şoförü Miraç K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:20
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        Minibüs şoförünün yolcusu tarafından vurulduğu anlar kamerada
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        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde minibüs şoförü Miraç K. tartıştığı yolcusu Yasin K. tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Ağustos günü Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Miraç K. ile yolcusu Yasin K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin K., tabanca ile Miraç K.'yi ayağından vurdu. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yasin K.'nin ateş ettiği, silah tutukluk yapınca kaçarak uzaklaştığı görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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