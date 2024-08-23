Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA'da iki araçta 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bandrollü tütün istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent içi faaliyetler esnasında takibe alınan 1 TIR ve 1 kamyonet durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda TIR dorsesinde ve kamyonet römorkunda toplam 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan ekipler, araç sürücüleri A.Ö. ve Ü.D.'yi gözaltına aldı.