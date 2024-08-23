Malatya'da otomobilin çarptığı kadın toprağa verildi; sürücü gözatında

Bilgili'ye çarpan ikinci otomobilin tespit edilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Soruşturmayı sürdüren polis ve jandarma ekipleri, Yahya Polat D.’nin otomobilini Malatya-Adıyaman kara yolunda park halinde buldu. Ekipler, otomobil sürücüsünün adresini tespit ederek, gözaltına aldı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Polat D. idaresindeki AD 407 LN yabancı plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Bilgili’ye karşı yönden gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde İnce Bilgili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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