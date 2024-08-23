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        Malatya'da orman yangını (2)

        7SAATTE KONTROL ALTINDA Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:25
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        Malatya'da orman yangını (2)
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        7SAATTE KONTROL ALTINDA 

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. 8 araç ve 50 personel ile yangına müdahale ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleri ile yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 7 saat mücadele verdik. Yangında önceliğimiz yerleşim alanlarıydı ve yerleşim alanlarına sıçrama olmadı" diye konuştu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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